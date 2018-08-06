В поле под Казанью появились двадцатиметровая надпись «Нет МСЗ»

6 Авг. 16:20 2018-08-06T16:30:00+03:00

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На месте, где планируют строительство мусоросжигательного завода, появилась гигантская надпись. По мнению жителей села ее видно даже из космоса. Она гласит «Нет МСЗ». Каждая буква в длину около двадцати метров. Организатор акции 22-летний Дмитрий Егоров в воскресенье кинул клич по жителям села Осиново, чтобы они помогли ему скосить эту надпись в поле. А

ктивисты планируют, что ее прочитает президент Татарстана, когда будет пролетать над Осиново. Жители надеются, что увидев надпись, он захочет встретиться с ними, чтобы обсудить альтернативу сжигания мусора.

- Утром в воскресенье я приехал в село Осиново, собрал восемь местных жителей и за восемь часов лопатами, косами и бензокосами мы создали эти буквы. Мне очень приятно что столько человек меня поддержали. Во время создания надписи к нам приезжали полицейские и сотрудники противодействия экстремизму. Они расспрашивали что мы тут делаем и просили показать итоговые фотографии с дрона. Я понимаю, что в Татарстане не смогут построить подобный завод с соблюдением всех норм безопасности. А ведь от центра города он будет всего в 15 километрах, - рассказал Дмитрий Егоров.

Сам автор надписи проживает в Казани, но уже полтора года выступает на митингах и пикетах против строительства мусоросжигательного завода.

Вчера и сегодня на протяжении дня активисты дежурят в поле, чтобы надпись не уничтожили и ведут прямые эфиры со своих страничек в социальных сетях.

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