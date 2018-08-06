В поле под Казанью появились двадцатиметровая надпись «Нет МСЗ»
На месте, где планируют строительство мусоросжигательного завода, появилась гигантская надпись. По мнению жителей села ее видно даже из космоса. Она гласит «Нет МСЗ». Каждая буква в длину около двадцати метров. Организатор акции 22-летний Дмитрий Егоров в воскресенье кинул клич по жителям села Осиново, чтобы они помогли ему скосить эту надпись в поле. А
ктивисты планируют, что ее прочитает президент Татарстана, когда будет пролетать над Осиново. Жители надеются, что увидев надпись, он захочет встретиться с ними, чтобы обсудить альтернативу сжигания мусора.
- Утром в воскресенье я приехал в село Осиново, собрал восемь местных жителей и за восемь часов лопатами, косами и бензокосами мы создали эти буквы. Мне очень приятно что столько человек меня поддержали. Во время создания надписи к нам приезжали полицейские и сотрудники противодействия экстремизму. Они расспрашивали что мы тут делаем и просили показать итоговые фотографии с дрона. Я понимаю, что в Татарстане не смогут построить подобный завод с соблюдением всех норм безопасности. А ведь от центра города он будет всего в 15 километрах, - рассказал Дмитрий Егоров.
Сам автор надписи проживает в Казани, но уже полтора года выступает на митингах и пикетах против строительства мусоросжигательного завода.
Вчера и сегодня на протяжении дня активисты дежурят в поле, чтобы надпись не уничтожили и ведут прямые эфиры со своих страничек в социальных сетях.
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