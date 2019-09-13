Скандальные близняшки из Казани – Аделя и Алина Фатхеевы, видимо стали ощущать, что теряют популярность и интерес рекламодателей к их инстаграму. Но теперь у некогда заголявших свою пяту точку на Кремлевской набережной в столице Татарстана новая «волна». Правда, негативная. Причем настолько, что возмутились даже на Западе, назвав сделанное сестрами безвкусной рекламой.

И если когда-то авторы проекта «Дневник хача» блогеры Амиран Сардаров и Олег Майям прилюдно задрали казанским близняшкам юбки и «ославили» их на весь интернет именно этим, то в этот раз сестрам не пришлось раздеваться ради хайпа.

Сестры утверждали, что все получилось спонтанно и в сценарии этого не было, но им мало кто поверил.Фото: скриншот с видео

В этот раз все было наоборот – Фатхеевы оделись в дизайнерскую одежду на камеру накормили бездомного роллами: «Бедненький. Он, наверное, давно не кушал»

adelalinka_life Зарубежные СМИ назвали ролик казанских близняшек Фатхеевых с бездомным безвкусной рекламой

- Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо... Да, бездомные котики это может быть милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка, - подписали сестры свое видео в инстаграме.

Как оказалось, это было сделано в рамках участия в конкурсе НамНеВсеРавно2019 от «Молодежи Татарстана». Где главными призами заявлены iPhone XR, Apple Watch Series 4 и PlayStation 4.

Возможно скандальные близняшки пытались выиграть, а может быть прорекламировать сам конкурс. Что же касается последнего то, тут все получилось с точностью до наоборот. Интернет-сообщество данный ролик только возмутил. Перепало народного негатива и сервису по доставке еды, который «засветился» в видео. Но там быстро сориентировались и в одном из федеральных СМИ открестились от такой «рекламы».

Но это не все. Ролик гламурных девиц из Казани - Аделя и Алина Фатхеевы часто выкладывают на свою общую страницу в инстаграм фото красивой жизни в купальниках, посмотрели за рубежом.

Так на портале LadBible поведение близняшек на видео назвали жутковатым и самодовольным. Да и по поводу выбора еды для бездомного в этом западном СМИ отметили, что его лучше бы мужчину накормили более простой едой, нежели роллами.

Прошлись и по комментарию, оставленному сестрами под своим видео. Особенно возмутило заявление о том, что бездомные коты все же милее.

А читатели Daily Mail возмущено прокомментировали, что казанские близняшки очень оторваны от реальной жизни, раз не понимают, как нормально помочь бездомным людям. В свою очередь, сестер «раскусил» The Sun, именно там их ролик с кормлением назвали безвкусной рекламой.

Возможно эти роллы стали для бездомного единственным "гонораром" за съемки в скандальном ролике.

Что же касается, того самого казанского бездомного из скандального видео, то мужчина действительно живет на улице. В ряде местных СМИ сообщалось, что жители Казани после того чем близняшки накормили бездомного, пожалели его и все же принесли ему простой еды.