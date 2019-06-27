2019-06-27T19:19:40+03:00
Общество

«Поскретчил чуток!»: президент Татарстана Рустам Минниханов на Дне молодежи-2019 попробовал себя в роли ди-джея

Жители республики позитивно оценили поступок главы региона [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов на Дне молодежи-2019 попробовал себя в роли ди-джея.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

В четверг, 27 июня, в России отметили День молодежи-2019. Казань не стала исключением и подготовила десятки различных мероприятий. На одном из них присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он попробовал себя в роли ди-джея немного «посретчив» на dj-контроллере. Видео Минниханов опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

- Бер дулкында! (На одной волне – тат.) – подписал свой пост президент Татарстана.

В комментариях с ним тут же согласились десятки жителей региона.

А интернет-пользователь пshombay_29k и вовсе написал по этому четверостишье:

«За пультом DJ MiniKhan.

Он стреляет сетами как миниган.

Он мой бро, почти туган (родной – тат.)

Мой президент бигрэк унган (очень способный – тат.)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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