«Поскретчил чуток!»: президент Татарстана Рустам Минниханов на Дне молодежи-2019 попробовал себя в роли ди-джея
Президент Татарстана Рустам Минниханов на Дне молодежи-2019 попробовал себя в роли ди-джея.
Фото: скриншот
В четверг, 27 июня, в России отметили День молодежи-2019. Казань не стала исключением и подготовила десятки различных мероприятий. На одном из них присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он попробовал себя в роли ди-джея немного «посретчив» на dj-контроллере. Видео Минниханов опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
- Бер дулкында! (На одной волне – тат.) – подписал свой пост президент Татарстана.
В комментариях с ним тут же согласились десятки жителей региона.
А интернет-пользователь пshombay_29k и вовсе написал по этому четверостишье:
«За пультом DJ MiniKhan.
Он стреляет сетами как миниган.
Он мой бро, почти туган (родной – тат.)
Мой президент бигрэк унган (очень способный – тат.)».
ИСТОЧНИК KP.RU