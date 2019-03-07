Она же голая! В Татарстане ученикам и их родителям разослали интимные фотографии завуча школы

Школьные скандалы продолжают терзать Татарстан. Однако все предыдущие истории, связанные с голоданием учеников и съемками учебного процесса на видео, причем, как школьниками, так и педагогами, меркнет перед ситуацией, которая произошла в скромной Малошильнинской школе, что в Тукаевском районе республики. Там ученикам и родителям разослали интимные фотографии, на которых была запечатлена завуч местной школы.

Как удалось выяснить корреспонденту "Комсомольской Правды-Казань". учительница познакомилась в интернете с мужчиной. Они какое-то время переписывались, но затем поссорились и педагог решила отношения прервать.

Все бы ничего, если бы не одно но. Во время переписки мужчина попросил учительницу сделать несколько интимных снимков и прислать ему, чтобы он мог рассмотреть все прелести своей собеседницы.

Завуч школы не увидела в этом никаких подвохов и сделала серию пикантных снимков. Однако теперь она явно жалеет об этом. Дело в том, что после расставания, несостоявшийся избранник решил поквитаться с женщиной за расставание. Он взломал ее страницу в соцсетях и начал отправлять голые фото завуча знакомым педагога. Среди них оказались не только родители учеников школы, но и сами школьники.

В итоге учительница обратилась в полицию. При этом, она продолжает трудиться в школе. На счастье не все получатели откровенных кадров смогли понять, что на них именно завуч школы.

Отметим, что по данным "Вечерней Казани", управление образования Тукаевского района взяло ситуацию в школе на особый контроль. Правда, точное количество детей и их родителей, которые получили откровенные фотографии завуча они назвать не смогли.

Напомним, что с начала года образовательные учреждения Татарстана буквально накрыла волна скандалов в сфере образования. То учителей обвиняли в том, что из-за них ученики оставались голодными, а одну из школьниц даже рвало от голода, то ученики выкладывали в интернет видео, где преподаватель кричит на учеников, угрожая чуть ли не физической расправой.

Кроме того, ученикам одной из школ не понравилось, что во время урока учительница снимала их на камеру мобильного телефона, когда они не могли решить задачу. Тогда в управлении образования города встали на сторону педагога, которая снимала не для публикации в соцсетях, а для последующего показа родителям во время собрания.