"Я засуну тебе телефон в одно место и включу виброрежим": Завуч казанской школы пообещала пустить учеников на колбасу

В Татарстане разгорается очередной скандал в сфере образования. Так, родители некоторых учеников казанской школы №143 написали жалобу на преподавателя математики и, по совместительству, завуча школы Татьяну Ивановну.

К своим жалобам они приложили аудио и видео некоторых уроков у педагога первой квалификационной категории. В письменном заявление указали, что агрессия на ее уроках выходит за рамки морали: женщина разговаривает только криком, употребляет в разговоре уничижительные и оскорбляющие детей выражения, может и ругнуться матом.

"ЕСЛИ Я СЕЙЧАС ВСТАНУ, ТЫ ЛЯЖЕШЬ ЗДЕСЬ У МЕНЯ"

Аудио и видео ролики о том, что происходит на простых уроках педагога уже пару лет гуляют по интернету. То она верещит на одиннадцатиклассницу, которая недостаточно хорошо написала пробный ЕГЭ, то выбрасыват из кабинета ученика и его вещи за то, что он стучал на уроке. При этом, совсем не стесняется в своих выражениях.

- Пошел вон отсюда! Если я сейчас встану, ты ляжешь у меня здесь! Собирай шмотки и пошел отсюда! - кричит учительница на видео.

Учительница выгоняет ученика с урока в Казани.

"ОНА ЗАСТАВИЛА СЫНА ВЕСЬ УРОК СТОЯТЬ У ПАРТЫ"

Когда родители двух учеников - брата и сестры, выяснили о том, в каких условиях проходят у них уроки математики, то написали первую жалобу на имя директора. Причем старшая дочь у данного преподавателя не учится, но завуч приходит проверять, как проходят уроки у их класса с другим преподавателем. И тогда она не сдерживается и начинает чуть-ли не визжать от злости.

- Сын опоздал на урок, потому что в лифте застрял, - рассказал "КП-Казань" Алмаз Галеев. - Так она заставила его стоять возле парты весь урок! Это же настоящие пытки!

"ВАМ НАДО УЧИТЬСЯ, А НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ"

Жалобу рассматривала директор школы Светлана Евдокимова. Получив от педагога Моисеевой заверения, что ничего такого не было, она объявила математику-завучу выговор. Вот только на поведение учителя, по словам детей, это не повлияло.

- С тех пор на "кусает" моего сына, - констатирует Галеев. - Во время урока подходит и на весь класс говорит: "Вам всем надо учится, и смотрит на сына в этот момент, и добавляет "а не жаловаться". Она их всячески обзывает и даже грозилась пустить всех на колбасу.

ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ СДАЮТ ТЕЛЕФОНЫ ПЕРЕД УРОКАМИ

Для того, чтобы ученики школы больше не записывали на нее компромат, завуч перед началом урока заставляет всех сдавать телефоны.

- Мы написали заявление с требованием разобраться в ситуации в отдел образования города Казани, - сообщил Алмаз Галеев. - Нам сообщили, что ответ будет до 18 февраля должны ответить. Сейчас учитель ушла на больничный. Если там нам не помогут, пойдём дальше.

"МОЕЙ ПОДРУГЕ БЫЛО ДИКО НЕЛОВКО"

Ситуацию с завучем школы №143 Казани обсуждают в соцсетях. Так, одна из учениц этой школы не выдержала и написала некоторые свежие подробности общения педагога с учениками:

- Недавно был случай, во время урока моя подруга использовала телефон, да бесспорно это плохо, но реакция Татьяны Ивановны была не оправданно грубой: она сказала ученице - убери телефон, в противном случае я его заберу у тебя, включу режим вибрации, засуну в одно место и буду звонить на него без остановки, при этом это было перед всем классом, моей подруге было дико неловко, - написала одна из пользователей соцсетей.

ИНЦИДЕНТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ПРОКУРАТУРА

Тем временем аудиозаписи попали в прокуратуру Татарстана. Главный прокурор РТ Илдус Нафиков поручил профильному отделу надзорного ведомства организовать проверку в связи с размещенной в ряде средств массовой информации и социальных сетях аудиозаписью, на которой педагог одной из казанских школ оскорбляет учащихся.

- В ходе проверки будут выясняться все обстоятельства случившегося. При наличии оснований надзорное ведомство примет предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе татарстанской прокуратуры.

Отметим, что это уже далеко не первый скандал в образовательных учреждениях Татарстана с начала года. Так, сразу в двух школах Набережных Челнов детей оставляли без еды. В первом случае завучи школы не пустили ребенка в столовую, когда тот хотел купить выпечку. Второй эпизод случился в другом учебном заведении. Школьница не пришла на первый урок и ее не поставили на питание. В итоге, по словам матери девочки, ее рвало от голода. Кроме того, инцидент произошел в одном из детских садов Набережных Челнов. Воспитательница забыла ребенка на улице в 20-градусный мороз.