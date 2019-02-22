Соцсети: В Татарстане школьников вместо физкультуры отправили откапывать гараж директора

Очередной скандал в сфере образования набирает обороты в Татарстане. Так, родители одного из школьников опубликовали пост в соцсетях, где сообщили, что их ребенку, который учится в 8 классе (школу они не уточнили - Ред.), вместо урока пришлось идти откапывать от снега гараж директора.

- Вот у меня у сына-восьмиклассника такая ситуация. Приходит он со школы и говорит: Вместо физры они откапывали гараж директору, чтобы тот поставил туда свой катер (6-метровый). Это нормально? - задалась вопросом родительница (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Фото: соцсети.

Естественно, что под постом начали активно публиковать комментарии. За считанные часы их накопилось более 250. Естественно, что большинство встало на сторону учеников:

- Ничего такая зарплата в школе у директора.

- Лучше бы вместо математики или русского пошли копать.

- Удивляет мнение что это якобы нормально. Во-первых это эксплуатация детского труда. Во-вторых, на уроках физкультуры ребенок должен заниматься физкультурой. Директора уволить за такое.

- Потом дети будут третий этаж ему строить, вместо уроков труда.

- Хорошо живет Школьный директор!

- Это не нормально! если есть урок физкультуры, значит дети должны заниматься именно физкультурой, ну явно не откапывать гараж !

- Обратитесь в прокуратуру так как именно данное ведомство контролирует соблюдение законности в т.ч касательно несовершеннолетних.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал осуждать директора. По их мнению, подобная ситуация вполне нормальная:

- Всегда в школе снег убирали мальчики. Ничего страшного в этом нет. Школьников к труду приучают.

- А чем это не физкультура?) Учил их трудовому воспитанию, красавчик. В мое время мне бы даже в голову не пришло это анализировать, подумаешь один раз за зиму помогли.

- Нормально! Пусть хотя-бы лопату научатся держать в руках не только телефоны.

- Нормально, подготовка к армии началась.

- Физический труд ещё ни кого не испортил.

Были и другие комментарии, например, кто-то предлагал "поговорить с директором по-мужски", также ученикам предлагали собраться и закопать гараж обратно, а кто-то и вовсе предложил детям попросить директора покатать их на лодке, когда наступит лето.

Отметим, что с начала 2019 года Татарстан буквально захлестнула волна скандалов в образовательной сфере. Так, в Набережных Челнах двух детей оставили голодными. В первом случае ребенка не пустили в столовую на перемене, а во-втором, не поставили на дневное питание.

В Казани же и вовсе школьники сняли на видео, как педагог кричит на них и угрожает физической расправой и даже пустить их на колбасу. Накануне же произошел другой случай. Уже учитель начала снимать на телефон, как ученики не могут решить задачу. Школьникам это не понравилось и они устроили скандал.

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