Араику Мирзояну официально предъявили обвинение в убийстве бизнесмена из Татарстана

Араик Мирзоян признался, что расправился с предпринимателем из мести. Фото: соцсети

Расследование убийства в Бугульме (Татарстан) бизнесмена Евгения Деданина по распоряжению председателя следственного Комитета России Александра Бастрыкина было передано в ведение главного управления страны.

Его сотрудники 4 сентября уже предъявили официальное обвинения задержанному за расправу над Деданиным 54-летнему уроженцу Армении Араику Мирзояну.

- Мотивом убийства обвиняемый указал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года, - также официально заявили в Следственном комитете России.

Напомним, тогда все в той же Бугульме в дом к Деданину проникли двое грабителей. Злоумышленники связали бизнесмена, а также его жену и другу. Испугавшись угроз, а также за свою жизнь и жизнь близких, Деданин смог освободиться и оказать сопротивление налетчикам. В результате чего последние погибли от ножевых ранений на месте происшествия. Их третий подельник все это время ждал в машине. Когда сообщники не пришли, мужчина поспешил скрыться, но вскоре был задержан. В июне 2019 года его за организацию ограбления дома бизнесмена приговорили к 6 годам колонии строго режима.

Как оказалось, в живых и на свободе из этой компании остался только Араик Мирзоян. Он так же должен был участвовать в том ограблении, но по каким-то причинам ему пришлось отказаться. Узнав, что его приятели убиты, Мирзоян задумал отомстить бизнесмену. Он долго за ним следил и 1 сентября 2020 года расстрелял из пистолета. Но далеко мужчине уйти не удалось. За его машиной погною на другом автомобиле кинулся брат убитого Деданина. Он настиг подозреваемого около местного кафе и протаранил. Мирзоян был задержан. Вскоре суд на время следствия отправил его под арест.