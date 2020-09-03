Задержанного за убийство бизнесмена Евгения Деданина арестовали на 2 месяца

Араик Мирзоян согласился с арестом. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 3 сентября, городской суд Бугульмы (Татарстан) отправил 54-летнего Араика Мирзояна под арест на 2 месяца, то есть до 1 ноября 2020 года. Задержанный за убийство местного бизнесмена Евгения Деданина согласился с назначенной мерой пресечения. На время следствия будет находится в камере СИЗО.

Принимая это решение суд учел отсутствие у Мирзояна российского гражданства – может скрыться от следствия, тяжесть инкриминируемого преступления – убийство, а также наличие у него проблем с законом. Уроженец Армении проживавший в Самарской области, в том числе, был замешен в нелегальной торговле лекарствами и организации азартных игр.

Напомним, по версии следствия, 1 сентября 2020 года Мирзоян расстрелял из пистолета бизнесмена на его оптовой базе. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, жертв могло быть и больше. Задержанный хотел избавиться от очевидца, но пистолет заклинило. Мирзоян попытался скрыться на машине, но его на другом автомобиле догнал брат убитого бизнесмена и протаранил. Предполагаемого стрелка задержали.

По словам самого Мирзояна, расправа над Деданиным – это месть за убитого им Ивана Нетроголова. Тот в 2018 году захватил бизнесмена в его доме с целью ограбления. Но Деданин смог освободиться и защищая себя, свою жену и друга зарезать Нетроголова, а также его подельника Владислава Колоярцева. Тогда бизнесмена хотели еще привлечь за превышение самообороны, но на его защиту встал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

К слову, Араик Мирзоян и сам должен был участвовать в этой попытке ограбления, но по каким-то причинам отказался. А когда узнал, что его друга убили, решил отомстить. Долго следил за бизнесменом, и 1 сентября 2020 года напал на него.

Отметим, прощание с убитым Евгением Деданиным пройдет в Бугульме 3 сентября.