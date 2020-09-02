Задержанный за расстрел бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина, должен был его ограбить еще 2 года назад

Задержанный жил вместе с убитыми бизнесменом приятелями в Самарской области. Фото: соцсети

Сегодня, 2 сентября, на оптовую базу предприятия «Изобилие» в Базовом переулке Бугульмы под конвоем, в каске и бронежилете доставили 54-летнего Араика Мирзояна.

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Деданина давал показания. Их проверку на месте преступления правоохранители проводили под усиленной охраной - опасались мести со стороны друзей убитого предпринимателя.

А уже завтра, 3 сентября, в Бугульминском городском суде Мирзояну изберут меру пресечение. Учитывая его давние проблемы с законом, отсутствие российского гражданства и тяжесть преступления, по которому его задержали, мужчину скорее всего на время следствия заключат под стражу.

Сам же Араик Мирзоян уже признался следователям, что расправился с Деданиным из мести за убийство им его друга Ивана Нетроголова. Напомним, 12 сентября в Бугульме Нетроголов вместе с другим подельником - Владиславом Колоярцевым, проникли в дом к Евгению Деданину. Угрожая пистолетом, они связали бизнесмена, а также его жену и пришедшего в гости друга. Злоумышленники замыслили ограбление.

Деданин воспринял их угрозы серьезно. Опасаясь за свою и жизнь близких людей, он смог освободиться и зарезать грабителей. Те от полученных ранений скончались на месте. Этот поступок прославил Деданина на всю страну.

В 2018 году Евгений Деданин защищая себя, жену и друга зарезал двух грабителей. Фото: соцсети

Правда, его хотели сделать фигурантом уголовного дела о превышении самообороны, но все обошлось. На защиту бизнесмена тогда встал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. А летом 2019 года осудили третьего подельника убитых грабителей. Фитнес-тренер Андрей Килманов ждал приятелей на улице в машине, а когда те не вернулись, сбежал, но вскоре был задержан. Килманова приговорили к 6 годам колонии строгого режима.

По информации источника «Комсомолки», именно в том неудавшемся нападении на дом Деданина должен был участвовать еще и Араик Мирзоян, но тогда он по каким-то причинам отказался. А когда узнал о смерти Нетроголова то был взбешен. Именно тогда он задумал отомстить за друга.

ПИСТОЛЕТ ЗАКЛИНИЛО

Купил газовый пистолет, который ему самому или с чей-то помощью удалось переделать под стрельбу боевыми патронами – точно определит следствие. В течение последнего года Мирзоян приезжал в Бугульму и изучал пути, по которым Деданин ездит на работу или возвращается домой. Знал и где расположены камеры видеонаблюдения, поэтому проходя мимо них с пистолетом к Деданину, прикрыл лицо листом бумаги. Подошел со спины и расстрелял бизнесмена, одна из пуль попала в голову. Рана оказалась смертельной.

Расправа произошла на глазах очевидца, Мирзоян хотел застрелить и его, но кустарно переделанный пистолет после трех выстрелов заклинило.

ПОШЕЛ НА ТАРАН

Тогда Мирзоян решил, что пора бежать. Он заранее продумал путь отхода – неподалеку наготове стояла машина. Она рванула вперед, но к этому времени за стрелком в погоню на другом автомобиле кинулся брат застреленного бизнесмена. Чтобы остановить Мирзояна, он протаранил его машину. Удалось это сделать около местного ресторана. Стрелявшего задержали и позже передали в руки приехавшим полицейским.

Машину с подозреваемым протаранили около местного ресторана. Фото: прокуратура Татарстана

Отметим, официальная церемония прощания с Евгением Деданиным состоится в Бугульме завтра, 3 сентября.

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