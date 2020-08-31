Как будут работать детские кружки и секции Татарстана в условиях пандемии коронавируса

Организации должны соблюдать меры профилактики и заранее предупредить Роспотребнадзор о начале занятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная, ежедневно продолжают выявляться до 30 случаев заражения. Это, правда, не мешает возобновить в республике очное обучение школьников и студентов, а также разрешить работу детских кружков и секций.

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на деловом понедельнике в мэрии Казани заявила, что ограничений на функционирование культурных центров и других подобных мест нет. Однако организации должны соблюдать меры профилактики и заранее предупредить управление о начале занятий.

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