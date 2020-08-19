Роспотребнадзор Татарстана не против линеек для первоклашек 1 сентября 2020 года

Окончательное решение остается за Минобрнауки Татарстана. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как заявила на очередной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина, из-за коронавируса нет никаких запретов на проведение торжественных линеек в школах 1 сентября 2020 года, посвященных Дню знаний.

Мало того, в Роспотребнадзоре даже за то, чтобы их все-таки провести, особенно для первоклашек. Как никак для детей это значимый праздник и лишать их его будет не совсем правильно. Тем более, что, по данным управления, эпидемиологическая ситуация сейчас в Татарстане стабильная.

Напомним, что в Исполкоме Казани до этого объявили, что в городских школах 1 сентября 2020 года пройдет без торжественных линеек. По мнению мэра города Ильсура Метшина, в нынешней эпидемиологической ситуации делать это рискованно.

Тем не менее Роспотребнадзор Татарстана все же не против проведения данных торжеств, но только для тех, кому это действительно сейчас важно – это первоклашки, а также ученики 9-х и 11-х классов.

Правда, при этом, по словам Авдониной, нужно соблюдать все меры предосторожности. Например, линейки можно провести по параллелям, то есть не сразу для всей школы. И линейки обязательно, при условиях хорошей погоды, должны пройти именно на улице, а не в помещениях. А при присутствии родителей, те должны находиться в медицинских масках. Также обязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра между самими детьми и взрослыми.

Несмотря на все эти рекомендации, в Роспотребнадзоре осознают, что окончательное решение о проведении линеек в школах 1 сентября 2020 года за Минобрнауки Татарстана.