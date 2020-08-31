В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Новыми жертвами инфекции стали 91-летняя жительница Сабинского района и 60-летняя жительница Казани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в Татарстане подтвердились еще два летальных случая коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 91-летняя жительница Сабинского района и 60-летняя жительница Казани. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Первая пациентка была госпитализирована в Сабинскую центральную районную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Течение болезни осложняли серьезные хронические заболевания. В процессе лечения у женщины подтвердился COVID-19.

Вторая пациентка была доставлена во временный инфекционный госпиталь Казани на базе городской клинической больницы №16 с пневмонией. Болезнь была вызвана короанвирусом. Состояние пациентки также осложняли хронические заболевания.

Даты смерти женщин в ведомстве не сообщают.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 509 случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 5 297 зараженных уже выздоровели, а 61 - скончался. При этом федеральный оперштаб называет немного другие цифры - те же 5 297 выздоровевших, но 34 скончавшихся.