Минобразования Татарстана не против школьных линеек 1 сентября 2020 года

Ранее и Роспотребнадзор Татарстана выступил за проведение школьных линеек, но лишь для ряда учащихся. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил об опасности проведения праздничных школьных линеек 1 сентября 2020 года из-за коронавируса, Минобразования Татарстана ничего против данных торжеств не имеет.

- В связи с многочисленными обращениями родителей школьников по поводу проведения школьных линеек 1 сентября, сообщаем. В День знаний Минобрнауки Татарстана рекомендует провести праздник на открытом воздухе, руководствуясь всеми рекомендациями и предписаниями Роспотребнадзора, - заметили в пресс-службе ведомства.

Ранее и Роспотребнадзор Татарстана выступил за проведение школьных линеек, но только для тех, кому это действительно сейчас важно – первоклассников, а также учеников 9-х и 11-х классов. В управлении заметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас стабильная.

По последним данным в республике выявили 6 191 случай заражения COVID-19. По данным местного Минздрава, 5 062 больных уже выздоровели, 55 - скончались.