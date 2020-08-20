Во всех школах Набережных Челнов состояться праздничные линейки 1 сентября 2020 года

Школы города уже готовы принять учеников, но по возможности уроки будут проводиться на улице. Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на пандемию коронавируса, во всех школах Набережных Челнов пройдут праздничные линейки в честь начала нового учебного года. Обязательным, правда, праздник будет для учащихся первых и одиннадцатых классов.

- Для одних – это первое важное событие, связанное с новым этапом жизни. Для выпускных классов – это последняя линейка. Все линейки будут проводится с соблюдением рекомендаций и требования Роспотребнадзора. Это наличие социальной дистанции, масок у родителей и педагогов, - сообщил начальник управления образования города Рустем Хузин.

Что касается торжеств в честь Дня знаний для остальных школьников - это решение образовательные учреждения будут принимать самостоятельно.

Напомним, что 1 сентября 2020 года в школы Набережных Челнов должны пойти более 65 тысяч детей. Учебные учреждения города уже готовы распахнуть двери и принять их. Однако, со слов Хузина, по возможности занятия будут проводиться на свежем воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобразования Татарстана не против школьных линеек 1 сентября 2020 года

Ранее со своими рекомендациями по проведению торжества выступил и республиканский Роспотребнадзор (подробности)