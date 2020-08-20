Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во всех школах Набережных Челнов состояться праздничные линейки 1 сентября 2020 года

Обязательными они, правда, будут лишь для учащихся первых и одиннадцатых классов
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
КомментироватьОставить комментарий
Школы города уже готовы принять учеников, но по возможности уроки будут проводиться на улице.

Школы города уже готовы принять учеников, но по возможности уроки будут проводиться на улице.

Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на пандемию коронавируса, во всех школах Набережных Челнов пройдут праздничные линейки в честь начала нового учебного года. Обязательным, правда, праздник будет для учащихся первых и одиннадцатых классов.

- Для одних – это первое важное событие, связанное с новым этапом жизни. Для выпускных классов – это последняя линейка. Все линейки будут проводится с соблюдением рекомендаций и требования Роспотребнадзора. Это наличие социальной дистанции, масок у родителей и педагогов, - сообщил начальник управления образования города Рустем Хузин.

Что касается торжеств в честь Дня знаний для остальных школьников - это решение образовательные учреждения будут принимать самостоятельно.

Напомним, что 1 сентября 2020 года в школы Набережных Челнов должны пойти более 65 тысяч детей. Учебные учреждения города уже готовы распахнуть двери и принять их. Однако, со слов Хузина, по возможности занятия будут проводиться на свежем воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобразования Татарстана не против школьных линеек 1 сентября 2020 года

Ранее со своими рекомендациями по проведению торжества выступил и республиканский Роспотребнадзор (подробности)

Образование