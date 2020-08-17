1 сентября 2020 года в Казани отменили школьные линейки в честь Дня знаний

В этом учебном году за школьные парты сядет 148 527 детей, 20,5 тысяч из которых - первоклассники. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за коронавируса новый учебный год в Казани начнется без традиционной праздничной линейки 1 сентября. Об этом в сегодня, 17 августа, на совещании "деловой понедельник" сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник заметил, что учеба начнется в стандартном режиме. Однако проведение столь массового мероприятия как День знаний в нынешней эпидемиологической ситуации рискованно.

В этом году за школьные парты сядут 148 527 детей, 20,5 тысяч из которых - первоклассники. Часть из них примут два новых учебных заведения - многопрофильный лицей на 1 224 места в Советском районе и два корпуса полилингвального центра «Адымнар» на 1 224 места и 800 мест в Ново-Савиновском районе.

Ранее "Комсомолка" писала о новых правилах, которые будут введены в школах Татарстана с 1 сентября текущего года. Речь идет об обязательном соблюдении социальной дистанции между учащимися, частой дезинфекции помещений и утренней проверке температуры у детей.

Вместе с тем в казанских школах вводится ряд новшеств, не связанных с инфекцией. Так, 70 тысяч учащихся начальных классов начнут питаться бесплатно. А классные руководители - всего 5 428 человек - будут получать специальные ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей.

- В начале учебного года в Казани пройдет диагностика знаний школьников – выпускные проверочные работы, которые были перенесены в этом году на осень из-за пандемии коронавируса. Оценки за контрольную работу выставляться не будут. По результатам проверки будут внесены коррективы в рабочие программы, - замечают в пресс-службе мэрии города.

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