Коронавирус в Татарстане, последние новости на 20 августа 2020 года: выздоровевшие отказываются от реабилитации

В республике инфекцию победили почти 5 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро четверга, 20 августа, в Татарстане выявили 6 161 случай коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 983 выздоровевших и 55 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 013 выздоровевших и 31 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

Новой жертвой инфекции стала 83-летняя жительница Нурлатского района. Она была госпитализирована в Чистопольскую ЦРБ с двухсторонней пневмонией тяжелой степени. Состояние пациентки ухудшалось вследствие обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Дату смерти в Минздраве Татарстана не называют.

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Минздрав Татарстана встревожен тем, что зараженные коронавирусом после выздоровления перестали обращаться к медикам. А ведь таким людям необходима реабилитация, отсутствие которой может привести к осложнениям.

В ведомстве отмечают, что особую опасность осложнения после COVID-19 и вирусной пневмонии представляют для людей с хроническими болезнями почек и сердца, ожирением и диабетом. Поэтому им необходимо некоторое время продолжать оставаться под медицинским наблюдением.

О ТЕПЛОХОДЕ "МИХАИЛ ФРУНЗЕ", КОТОРЫЙ НЕ ПРИДЕТ В КАЗАНЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

У двух челнов экипажа теплохода “Михаил Фрунзе” подозревают коронавирус. Роспотребнадзору пришлось потребовать отменить рейс из Нижнего Новгорода в Казань и обратно, который должен был состояться с 18 по 22 августа. В итоге теплоход отправили на дезинфекцию, а его экипаж - на изоляцию.

Всем туристам вернут деньги за несостоявшийся тур, а иногородним еще и помогут со временным жильем и покупкой новых билетов.

О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса и, как следствие, экономический спад сказались на бизнесе. Чтобы поддержать местных предпринимателей, Татарстан выделил более 1,7 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

При этом, в республике не планируют останавливаться в помощи бизнесу.