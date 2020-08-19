Во время пандемии коронавиурса Татарстан направил 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Татарстане не планируют останавливаться в помощи бизнесу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пандемия коронавируса, введение различных ограничений и, как следствие, экономический спад сказались на бизнесе. Чтобы поддержать местных предпринимателей, Татарстан выделил более 1,7 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии. Об этом во вторник, 18 августа, на брифинге в Доме Правительства ресупблики сообщил глава Минэкономики региона Мидхат Шагиахметов.

Он также заметил, что Татарстане не планируют останавливаться в помощи бизнесу. По словам главы ведомства, в следующих мерах поддержки не будет разделения на более или менее пострадавшие отрасли.

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