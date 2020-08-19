19 августа 2020 года в Татарстане подтверждена еще одна смерть от коронавируса

У женщины наблюдалось обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 19 августа, в Татарстане лабораторное тестирование подтвердило еще одну смерть от коронавируса. Пациентке было 82 года. Количество летальных исходов от инфекции в регионе достигло 55.

- Жительница Нурлатского района была госпитализирована в Чистопольскую ЦРБ с двухсторонней пневмонией тяжелой степени. Состояние ухудшалось вследствие обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, по данным на 19 августа в Татарстане было выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зафиксирован 6 161 инфицированный Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 983 выздоровевших. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 013 выздоровевших и 31 скончавшийся.