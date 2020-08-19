Минздрав Татарстана напомнил о необходимости реабилитации после перенесенного коронавируса

Особую опасность осложнения после COVID-19 и вирусной пневмонии представляют для людей с хроническими болезнями почек и сердца, ожирением и диабетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Татарстана встревожен тем, что зараженные коронавирусом после выздоровления перестали обращаться к медикам. А ведь таким людям необходима реабилитация, отсутствие которой может привести к осложнениям. Об этом на очередной пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова.

Она заметила, что особую опасность осложнения после COVID-19 и вирусной пневмонии представляют для людей с хроническими болезнями почек и сердца, ожирением и диабетом. Поэтому им необходимо некоторое время продолжать оставаться под медицинским наблюдением.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 161 случай коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент выздоровели 4 983 зараженных.