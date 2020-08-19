Теплоход “Михаил Фрунзе” не придет в Казань из-за подозрения на коронавирус у челнов экипажа

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У двух челнов экипажа теплохода “Михаил Фрунзе” подозревают коронавирус. Роспотребнадзору пришлось потребовать отменить рейс из Нижнего Новгорода в Казань и обратно, который должен был состояться с 18 по 22 августа. В итоге теплоход отправили на дезинфекцию, а его экипаж - на изоляцию.

- Туристы, чей круиз был отменен в результате данного обстоятельства, получат компенсацию за несостоявшийся тур. Иногородним пассажирам будет оказана поддержка с размещением и покупкой билетов на транспорт, - сообщают в пресс-службе туроператора Водоходъ, который организовывал рейс.