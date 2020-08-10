Коронавирус в Татарстане последние новости на 10 августа 2020 года: среди заболевших сын мэра Нижнекамска

Число выздоровевших и скончавшихся зараженных в Татарстане у регионального и федерального оперштабов все еще разнятся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро понедельника, 10 августа, в Татарстане выявили 5 872 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, выздоровели 4 743 человек, скончались - 47. Вместе с тем в федеральном оперштабе дают другие цифры: 4 750 выздоровевших и 27 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ЗАРАЖЕННЫХ

На прошлой неделе в Татарстане выявили четыре завозных случая COVID-19. Зараженные приехали в республику из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Ярославля. Среди заболевших - сын мэра Нижнекамска Мурат Метшин.

Фото: @don.t_metshin_it

Молодой человек решил провести отпуск с друзьями на море. В Крым компания отправилась 26 июля. К концу отдыха Мурат почувствовал недомогание и, вернувшись в Казань, решил провериться на коронавирус.

Анализы молодой человек сдал в частной клинике 6 августа. В тот же вечер пришли результаты - инфекция подтвердилась. С легкой формой течения болезни врачи не стали госпитализировать Метшина. Чтобы не подвергать опасности родных, парень самоизолировался на даче.

О ТЕХ, КТО ПРИБЫВАЕТ В ТАТАРСТАН ИЗ-ЗА РУБЕЖА

С 10 августа в Татарстане отменяется обязательный карантин для тех, кто прибывает в республику из-за рубежа вывозными рейсами. Соответствующее поставление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

В документе также сказано, что самоизоляция для пожилых граждан в Татарстане продлевается до 23 августа включительно.