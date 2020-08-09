“Необычный сувенир”: сын мэра Нижнекамска привез из отпуска в Крыму коронавирус

Фото: @don.t_metshin_it

Свой отпуск 20-летний сын мэра Нижнекамска журналист Мурат Метшин решил провести в Крыму. Туда молодой человек в компании друзей отправился 26 июля. К концу отдыха он почувствовал недомогание и, вернувшись в Казань, решил провериться на коронавирус.

Анализы молодой человек сдал в частной клинике 6 августа. В тот же вечер пришли результаты - инфекция подтвердилась.

- С течением времени ты все меньше начинаешь обращать внимание на меры предосторожности. Ты реже носишь маску, не надеваешь перчатки, не дезинфицируешь руки. Тебе кажется, что если болезнь прошла мимо тебя ранее, то и в будущем она тебя не коснется. Так думал и я, пока мне не диагностировали коронавирус, - говорит на своей странице в социальной сети Мурат.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

С легкой формой COVID-19 парня госпитализировать не стали. Чтобы не подвергать опасности родных и близких, Мурат самоизолировался на даче.

- Мне прописали лечение. В первую очередь это витамин С и цинк в достаточно больших дозах, чтобы поддерживать иммунитет, который коронавирус атакует, - рассказывает Метшин. - Что касается самочувствия - изменения действительно есть. Силы очень быстро заканчиваются, даже когда ты занимаешься простыми, бытовыми вещами. Также першит горло, есть кашель и немного заложен нос. Наверное, одна из самых неприятных вещей - отсутствие запахов и вкусов. Особенно, когда ты вынужден сидеть дома и основное развлечение, которое у тебя остается - еда.

"Я ПОЧТИ НЕ ВИДЕЛ ЛЮДЕЙ В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ"

Мурат Метшин предположил, что мог заразиться вирусом в Крыму из-за несоблюдения туристами и местными жителями введенных в стране ограничений.

- Я почти не видел людей в масках и перчатках. Поэтому не трудно догадаться, что вирус там переносится очень быстро. В общественных местах от тебя не требуют соблюдать социальную дистанцию или надевать средства индивидуальной защиты, - признался парень.

Одним из рассадников инфекции Метшин назвал заправки. В больших очередях в туалет и на оплату он также не заметил людей в масках.

- Если уж вы выбрали это направление для своего отпуска, принимайте во внимание, что с собой можно привезти вот такой необычный сувенир в виде COVID-19, - констатировал Мурат.