На прошлой неделе в Татарстане выявили 12 завозных случаев коронавируса

За неделю до этого в республику из других регионов России приехали 12 зараженных COVID-19. Фото: Иван ВИСЛОВ

На прошедшей неделе в Татарстане выявили четыре завозных случая коронавируса. Зараженные приехали в республику из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Крыма. Об этом журналистам накануне сообщил зам главы местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Заметим, что за неделю до этого в республику из других регионов России приехали 12 зараженных коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в Татарстане выявили 5 872 случай COVID-19. По данным регионального опершатаба по борьбе с инфекцией, выздоровели 4 743 человек, скончались - 47. Вместе с тем в федеральном оперштабе дают другие цифры: 4 750 выздоровевших и 27 скончавшихся.