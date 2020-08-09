В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Новыми жертвами инфекции стали мужчины 86-ти и 69-ти лет из Набережных Челнов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 8 августа, в Татарстане зафиксировали еще два случая смерти зараженных коронавирусом. Новыми жертвами инфекции стали мужчины 86-ти и 69-ти лет из Набережных Челнов.

Первый был доставлен в городскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19. Его состояние ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений.

- Для выяснения причины смерти потребовалась длительная патологоанатомическая экспертиза трупного материала. Вирус идентифицирован, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Второй мужчина был госпитализирован с внебольничной двухсторонней пневмонией. У него имелось хроническое заболевание эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Отметим, что, по данным регионального оперштаба, с начала пандемии в республике скончались уже 47 инфицированных COVID-19. Вместе с тем федеральный оперштаб говорит о 27 скончавшихся.