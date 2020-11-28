Нападение на отдел полиции в Кукморе 30 октября: Верховный суд Татарстана оставил под арестом шестерых задержанных

Задержанные останутся под арестом до 30 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арестованные по делу о попытке совершения теракта в Кукморе пытались оспорить в Верховном суде Татарстана назначенную им меру пресечения – содержание на время следствия под стражей. Всего по нему были задержаны шесть человек, в том числе и отчим застреленного 16-летнго подростка, который хотел поджечь отдел полиции с помощью бутылок с «коктейлем Молотова».

В итоге суд не удовлетворил их апелляцию и все они останутся в камерах СИЗО до 30 декабря 2020 года, если следствие не добьется продления ареста.

Напомним, поздно вечером 30 октября на районный отдел полиции Кукмора было совершено нападение. Участковый, который решил припарковать автомобиль около здания, заметил, что рядом горит земля, после чего в сторону отдела полиции полетела еще одно бутылка с «коктейлем Молотова».

Правоохранитель заметил кинувшего ее человека и бросился в погоню, к нему присоединился один из его коллег. Они настигли злоумышленника под мостом, тот оказал сопротивление и три раза ранил полицейского ножом. Нападавший не остановился даже на предупредительные выстрелы и в итоге был ликвидирован. Им оказался 16-летний подросток, который не так давно переехал в Кукмор из Башкирии.

Он являлся пасынком Марата Замалиева, который в свое время был осужден к 14 годам колонии за подрыв газопровода «Уренгой - Помары – Ужгород». По приезду в Кукмор мужчина открыл кафе, куда и устроил пасынка.

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