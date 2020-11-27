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В Татарстане из больницы выписали раненного во время предотвращения попытки теракта полицейского

Младший лейтенант полиции Ленар Аглиуллин получил три ножевых ранения во врем задержания злоумышленника
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Ранее полицейского в больнице навестили глава МВД Татарстана Артем Хохорин и прокурор республики Илдус Нафиков.

Ранее полицейского в больнице навестили глава МВД Татарстана Артем Хохорин и прокурор республики Илдус Нафиков.

Фото: скриншот с видео

Младший лейтенант полиции Ленар Аглиуллин получил три ножевых ранения 30 октября во время задержания злоумышленника. Вместе с коллегой - Ильназом Таразовым, он попытался задержать неизвестного, который попытался поджечь здание Кукморского отдела полиции. Когда в погоню за ним бросились два полицейских, незнакомец ранил Аглиуллина, после он был застрелен полицейским. В СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт".

Погибшим оказался 16-летний подросток Виталий А. Вместе с матерью и отчимом он переехал в Кукмор из Башкирии. Незадолго до переезда его мать вышла замуж за Марата Замалиева, который ранее отбыл наказание за подрыв газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород".

После попытки теракта в Кукоморе были задержаны сам Замалиев и еще шестеро человек. Все они ранее были судимы за преступления против госвласти.

Раненого полицейского в больнице навестил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин и прокурор республики Ильдус Нафиков.

Оба полицейских - Ленар Аглиуллин и Ильназ Таразов, представлены к государственным и ведомственным наградам.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛНападение на полицию в Кукморе 30 октября 2020 года

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