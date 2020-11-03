В Татарстане задержаны еще пять человек по делу о нападении на отдел полиции в Кукморе

Некоторые задержанные работали с напавшим на отдел подростком в одном кафе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кукморском районе Татарстана сотрудники правоохранительных органов продолжают восстанавливать последние дни жизни 16-летнего подростка, попытавшегося сжечь местный отдел полиции и ранившего ножом полицейского. Во время нападения на стражей порядка подросток был ликвидирован.

Так, уже установлено, что застреленный подросток готовил нападение не один. По подозрению в покушении на террористический акт были также задержаны еще пять человек, в том числе и сотрудники кафе, в котором работал подросток. Кроме того, отчим убитого подростка также был задержан и уже помещен под стражу.

Напомним, этот отчим хорошо известен правоохранителям - в 1999 году он вместе с подельниками совершил подрывы газопроводов в Кировской области. За что был приговорен к 14 годам колонии и освободился в 2013 году. Завел семью и переехал в итоге жить в Кукмор, где открыл кафе.