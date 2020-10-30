Нападение на полицию в Кукморе 30 октября 2020 года: что известно о подростке, который пытался поджечь отдел полиции и был застрелен

Парень отказался сдаваться и напал на полицейских с ножом. Последним пришлось стрелять. Фото: предоставлено очевидцем

«Комсомолка» выяснила новые подробности, которые касаются нападения на полицию в Кукморе 30 октября 2020 года. Ночью 16-летний подросток закидал отдел полиции бутылками с «коктейлем Молотова». Напомним, полицейские нагнали его у моста реки Нурминка. напал на одного из стражей порядка и трижды ранил его ножом. Другой полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия, но это не успокоило нападавшего, пришлось его застрелить.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ПРИЕХАЛ ИЗ БАШКИРИИ

Стало известно, что в татарстанский Кукмор семья подростка – мать и отчим, вместе с ним переехала из соседней Башкирии. Куда они, в свою очередь, перебрались из родного Алтайского края.

Ранее сообщалось, что подросток уже попадал под внимание полиции, как личность склонная к экстремизму, но данную информацию опровергли в МВД Татарстана.

- Данная информация не соответствует действительности, - официально заявили в ведомстве.

ОТЧИМ

Да и отчим застреленного подростка, также давно известен правоохранителям. Так, по словам источника «Комсомолки», 50-летний уроженец Архангельской области в 1999 году был осужден по уголовным статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Диверсия». Вместе с подельником он произвел три взрыва на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» на территории Кировской области. Сразу после подрыва мужчины вернулись в Кукмор, где была их база. Суд над ними шел два года, и в 2001-ом мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Вышел на свободу он в декабре 2013 года.

Тогда-то мужчина и встретил мать застреленного этой ночью подростка. Они поженились.

К слову, в 2014 году отчим снова был осужден. В этот раз на 9 месяцев лишения свободы за нанесение побоев пасынку. Оказавшись на свободе, мужчина перевез семью в Кукмор. Там он открыл кафе и устроил туда работать 16-летнего пасынка.