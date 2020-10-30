«Аллах Акбар! Я вас всех убью»: В Татарстане 16-летний подросток пытался сжечь отдел полиции и был застрелен

Отдел полиции, который подросток хотел сжечь. Фото: МВД Татарстана

Ночью 30 октября в 0.30 в отделе полиции Кукмора участковый поставил служебный автомобиль на парковку и заметил, что неподалеку горит земля, а рядом лежат осколки стекла.

Когда он попытался потушить огонь, рядом разбилась еще одна бутылка. Оказалось, что это «коктейль Молотова». После этого участковый увидел, как кто-то убегает прочь от парковки.

Полицейский начал преследовать неизвестного, к нему на помощь пришел дежуривший в эту ночь начальник ИВС ОМВД России по Кукморскому району. На бегу преследуемый кричал: «Аллах Акбар! Я вас всех убью!».

Погоня привела полицейских и злоумышленника под железнодорожный мост, и у реки Нурминка. Правоохранителям все это время противостоял 16-летний подросток. Он начал угрожать полицейским ножом и при задержании оказал сопротивление. На предупредительные выстрелы он не реагировал и ранил одного из правоохранителей. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие и застрелить подростка.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на террористический акт» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По ряду сообщений молодой человек перед нападением на отдел полиции в Татарстане записал видеообращение о том, что он сделает и выложил его в интернет.

Подростка настигли под мостом у реки, где он ранил полицейского ножом и был застрелен. Фото: предоставлено очевидцем

- На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, - сообщили в МВД Татарстана. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что раненного полицейского госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.