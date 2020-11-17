Дмитрий Тарасов стал самым популярным российским футболистом в Instagram

Возможно щедрость вкупе со скандалом, разразившимся вокруг Дзюбы, помогли казанскому полузащитнику стать первым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Долгое время самым популярным российским футболистом в Instagram был форвард питерского “Зенита” Артем Дзюба, на аккаунт которого подписаны 1,26 миллиона человек. Однако накануне его обогнал полузащитник казанского “Рубина”, экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. После розыгрыша, который спортсмен провел вместе с нынешней женой Анастасией Костенко, и нескольких спорных заявлений количество его фолловеров увеличилось до 1,27 миллиона.

Заметим, что среди своих подписчиков чета Тарасовых разыгрывали один миллион рублей или внедорожник. Также спортсмен дарил фолловерам футболки и исполнял их желания. Возможно именно щедрость вкупе со скандалом, разразившимся вокруг Дзюбы, помогли казанскому полузащитнику стать первым.

Напомним, что ранее Тарасов публиковал неоднозначные посты и сторис. В одном он назвал парикмахера из Азии коронавирусом, в другом заявил о том, что вторая волна коронавируса уже идет.

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