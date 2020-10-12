"Страшно представить, что можем снова оказаться без игр": Футболист Тарасов предположил, как коронавирус может отразиться на спорте

Тарасов заметил, что власти страны понимают, что спортсменам нужно быть в форме, несмотря ни на что. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России в целом и в регионах в частности резко начало расти, но власти Татарстана продолжают утверждать - ситуация стабильная и контролируемая. В Казанском Кремле уже ни раз замечали, что не собираются вновь вводить ограничений, а местные врачи уже знают, как лечить зараженных. Несмотря на все это, футболист “Рубина” Дмитрий Тарасов заявил, что “вторая волна коронавируса уже вовсю стартанула”.

- Как спортсмену мне мне трудно и страшно представить, что можно оказаться снова без игр и тренировок на поле, первая волна в этом плане серьезно сказалась на спортивной сфере, - пишет Тарасов на своей странице в социальной сети. - Хорошо, что сейчас все понимают, руководители и в государстве, что нельзя делать такие перерывы, спортсмены должны быть в форме. И обсуждения мер ко второй волне начали в том числе с темы поддержки возможности спортивных занятий и мероприятий.

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