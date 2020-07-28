После скандала в самолете с Дмитрием Тарасовым «Рубин» продлил с ним контракт

33-летний полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит свою футбольную карьеру в Казани. Как сообщила пресс-служба ФК «Рубин» – с игроком был продлен контракт. Он действует до конца 2020 года. Отметим, что сейчас бывший муж Бузвовой должен находится с семьей в Москве. По прилету куда он вместе с другим своим коллегой Николаем Поярковым отметился скандалом, который произошел на борту самолета «Казань-Москва».

На него Тарасов и Поярков пересели со скамейки запасных. На ней они находились в течении последней домашней игры «Рубина» в чемпионате России. Тогда казанцы проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:2. «Рубин» в итоге остался на 10 строчке турнирной таблицы.

Напомним, сразу после этого казанский клуб объявил о расставании сразу с пятью футболистами, с которыми истек контракт. В их числе оказался и Николай Поярков.

Именно его вместе с Тарасовым пассажиры самолета посчитали виновными в пьяном дебоше. По их словам, футболисты начали выпивать сразу после взлета.

- Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету, - написал в соцсетях пользователь Alex Kayumov.

Также он слышал, как кто-то в самолете начал кричать и требовать не снимать - оказалось это был Дмитрий Тарасов. Последний отрицает свою причастность к скандалу. Игрок тогда заверил, что вел себя прилично, и просто попросил одного из пассажиров убрать камеру телефона. На что ему в ответ, мол, начали хамить. Вступать в конфликт бывший муж Бузовой не стал.