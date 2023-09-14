Минниханов выступил с посланием Госсовету Татарстана

Заседание прошло в Казани в большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В четверг, 14 сентября, раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету республики. Заседание прошло в Казани в большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

По словам главы региона, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие, оставаясь опорным субъектом России. С начала промышленной разработки нефтяных месторождений в регионе было добыто 3,5 миллиарда тонн нефти. Помимо этого на Казанском вертолетном заводе реализуется проект по расширению производства на сумму 28 миллиардов рублей, а портфель заказов сформирован на 3 года вперед.

В зале также присутствовали участники СВО. Объем гуманитарной помощи от Татарстана на сегодня превысил 4 тысячи тонн. Минниханов выразил благодарность руководителям предприятий, главам городов и районов, депутатам, строителям, врачам и волонтерам, которые лично выезжают на передовую и новые территории.

Рустам Минниханов также поручил на высочайшем уровне провести «Игры Будущего» и «Игры БРИКС», которые впервые пройдут в 2024 году, передает его слова пресс-служба раиса.

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