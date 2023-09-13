Чернышенко пригласил команды со всех стран мира в Казань на «Игры будущего»

По словам Чернышенко, соревнования будут основаны на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пригласил команды со всех стран мира на «Игры будущего». Мероприятие пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. В программе запланированы турниры по киберспорту, AR/VR, соревнования роботов, гонки дронов и не только.

По словам Чернышенко, «Игры будущего» исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки. В мероприятии примут участие спортсмены из 38 стран, а сами соревнования будут основаны на принципах справедливости и здоровой конкуренции, сообщает RT.

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