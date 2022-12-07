Казанский вертолетный завод планирует вдвое увеличить выпуск вертолетов в 2022 году

На Казанском вертолетном заводе также ведется активная работа по импортозамещению. Фото: Андрей МАЛАХОВ

На Казанском вертолетном заводе планируют выпустить в 2022 году в два раза больше вертолетов, чем в прошлом. Об этом на пленарном заседании Татарстанского машиностроительного форума рассказал глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, уход зарубежных компаний с российского рынка открыл новые возможности для отечественного машиностроения. На Казанском вертолетном заводе также ведется активная работа по импортозамещению главных комплектующих на вертолетах «Ми» и «Ансат», сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, открытие Татарстанского машиностроительного форума состоялось 7 декабря. В нем приняли участие Рустам Минниханов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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