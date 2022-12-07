Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 12:53

Казанский вертолетный завод планирует вдвое увеличить выпуск вертолетов в 2022 году

На предприятии также производят комплектующие для летательных аппаратов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На Казанском вертолетном заводе также ведется активная работа по импортозамещению.

На Казанском вертолетном заводе также ведется активная работа по импортозамещению.

Фото: Андрей МАЛАХОВ

На Казанском вертолетном заводе планируют выпустить в 2022 году в два раза больше вертолетов, чем в прошлом. Об этом на пленарном заседании Татарстанского машиностроительного форума рассказал глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, уход зарубежных компаний с российского рынка открыл новые возможности для отечественного машиностроения. На Казанском вертолетном заводе также ведется активная работа по импортозамещению главных комплектующих на вертолетах «Ми» и «Ансат», сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, открытие Татарстанского машиностроительного форума состоялось 7 декабря. В нем приняли участие Рустам Минниханов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram