Игры БРИКС состоятся в Казани с 20 по 23 июня 2024 года

Россия пригласит на соревнования национальные команды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани с 20 по 23 июня 2024 года пройдут игры БРИКС. Соревноваться будут по 25 видам спорта. Об этом рассказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

«Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня», — заявил чиновник.

Как уточнил министр, Россия пригласит на соревнования национальные команды.

В БРИКС на данный момент входят пять стран - Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Однако ожидается, что в будущем объединение может быть расширено, интерес к вступление выразили еще 13 государств.

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