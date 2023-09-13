«Слово пацана» о казанских ОПГ признали самым ожидаемым российским сериалом

Режиссер Жора Крыжовников собирался снять сериал про криминальные группировки Казани еще в 2022 году. Фото: кадр из фильма

В Сочи завершился второй по счету фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На церемонии закрытия форума проект режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана» выиграл в номинации «Самый ожидаемый сериал».

В основе сценария книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» Роберта Гараева, повествующая об истории группировок Казани. Презентуя сериал на фестивале, известный актер Сергей Бурунов, снявшийся в картине, назвал сценарий «Слова пацана» одним из лучших, с которыми он встречался в творческой карьере.

Напомним, вокруг сериала «Слово пацана» ходило много споров. Режиссер Жора Крыжовников собирался снять сериал про криминальные группировки Казани еще в 2022 году. В столице Татарстана и Набережных Челнах прошли кастинги, но в итоге съемки не состоялись.

Против создания этого сериала выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность такой картины и заявила, что просмотр сериала «Слово пацана» может нанести вред психическому и нравственному здоровью молодежи.

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