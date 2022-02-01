Крыжовников снимет в Казани сериал с рабочим названием «Слово пацана»

Проект предназначен для дальнейшего показа на одной из цифровых онлайн-платформ. Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

Российский кинорежиссер Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо», «Самый лучший день», «Горько!») снимет в Казани свой новый сериал под рабочим названием «Слово пацана». Проект предназначен для дальнейшего показа на одной из цифровых онлайн-платформ.

В связи с этим, в городе пройдет серия кастингов. Для съемок требуются актеры на роли подростков: парня в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет, а также девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Все желающие могут отправить информацию о себе на телефон 8(962)560-38-90 (WhatsApp).