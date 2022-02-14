Детский омбудсмен Татарстана просит проверить законность съемок сериала «Слово пацана»

Режиссером сериала выступает Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо», «Самый лучший день», «Горько!»). Фото: дирекция Время кино

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец просит проверить законность съемок нового сериала Жоры Крыжовникова с рабочим названием «Слово пацана», которые должны пройти в Казани. В своем письме, адресованном прокурору республики Илдусу Нафикову, она заявляет, что проект, романтизирующий бандитизм, может нанести вред психическому и нравственному здоровью молодежи.

- В сериале "Бригада" бандиты показаны героями. И им подрожали потом! Такими мы хотим видеть наших детей? Да, были ОПГ, Казань «славилась», но тогда надо показывать в том ключе, что это преступники, что люди гибли, - пишет Волынец на своей соцстранице.

Напомним, Крыжовников собирается снять сериал о молодежных группировках Казани, которые существовали в период с 1970 до 2000-х годов. Кастинг актеров в столице Татарстана прошел без проблем, а вот в Набережных Челнов был отменен.