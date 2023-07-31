В Казани в результате урагана пострадали 23 человека

В Казани обошлось без жертв. Фото: Мэрия Казани

В Казани в результате урагана, прошедшего 29 июля, пострадали 23 человека. В самой столице Татарстана обошлось без жертв, однако есть погибшие жители республики у озера Яльчик в Марий Эл. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Шквалистый ветер в Казани повалил 265 деревьев, повредил 19 автомобилей, сорвал кровлю с 10 домов. Во время урагана также произошло 109 аварий на городских системах электроснабжения.

Напомним, в выходные ветер повалил дерево на палатку с туристами под Казанью, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Очевидцы также рассказали подробности гибели двухмесячной девочки при урагане в Марий Эл.

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