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НовостиОбщество20 июля 2023 9:44

Гастрофест «Вкусная Казань-2023» перенесли со стадиона «Ак Барс Арена»

В этот раз он продет с 19 по 20 августа
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фестиваль можно будет посетить с 11.00 до 21.00.

Фестиваль можно будет посетить с 11.00 до 21.00.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прием заявок для участия в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» уже стартовал. Мероприятие пройдет с 19 по 20 августа. Хотя планировалось организовать его раньше. Сроки сместили из-за матча Суперкубка по футболу в Казани. Также поменяли и место проведения гастрофеста. Если ранее его площадкой должен был стать стадион «Ак Барс Арена», то, согласно новому решению городских властей, фестиваль состоится около Центра семьи «Казан».

Площадки будут работать там с 11.00 до 21.00. В 2023 году фестиваль «Вкусная Казань» посвящен празднованию десятилетия Универсиады. На его организацию потратят 11,5 миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом году мероприятие прошло на территории около Дворца земледельцев.

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