Гастрофест «Вкусная Казань-2023» перенесли со стадиона «Ак Барс Арена»

Фестиваль можно будет посетить с 11.00 до 21.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прием заявок для участия в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» уже стартовал. Мероприятие пройдет с 19 по 20 августа. Хотя планировалось организовать его раньше. Сроки сместили из-за матча Суперкубка по футболу в Казани. Также поменяли и место проведения гастрофеста. Если ранее его площадкой должен был стать стадион «Ак Барс Арена», то, согласно новому решению городских властей, фестиваль состоится около Центра семьи «Казан».

Площадки будут работать там с 11.00 до 21.00. В 2023 году фестиваль «Вкусная Казань» посвящен празднованию десятилетия Универсиады. На его организацию потратят 11,5 миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом году мероприятие прошло на территории около Дворца земледельцев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram