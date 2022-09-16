На празднике для всех желающих свой мастер-класс проведет знаменитый бренд-шеф Маттео Лаи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На это событие жители и гости столицы Татарстана уже начали подгадывать свои выходные. В этот раз они отметили в своем календаре 17 и 18 сентября. Именно в эти выходные около Дворца земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань-2022».

Данный праздник, безусловно, стал поводом для того, чтобы жители России проголосовали за столицу Татарстана, как за одно из самых популярных направлений для гастрономических путешествий – 47% опрошенных.

- Это еще раз демонстрирует важность фестиваля для укрепления и развития города, - заявила на совещании в мэрии директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Напомним, основная цель «Вкусной Казани» – популяризация татарской национальной кухни, развитие культуры еды и презентация широкого разнообразия форматов меню. Фестиваль даже зарегистрировали как отдельный товарный знак.

- Важно, что фестиваль вошел в туристический календарь России. Гастрономический праздник продолжает развиваться и ежегодно радует нас необычными форматами и новшествами, – в свою очередь отмечает мэр Казани Ильсур Метшин.

«Вкусная Казань-2022» пройдет 17 и 18 сентября около Дворца земледельцев

И действительно в этот раз также обещаются новинки. Но обо всем по порядку. Так, согласно намеченной программе, на «Вкусной Казани» проведут мастер-классы от ведущих поваров города и других регионов России. Например, со всеми своим опытом поделятся шеф-повара Максим Тарусин и Андрей Саховский, а также бренд-шеф Маттео Лаи. В частности, можно будет узнать секреты приготовления пасты, салата «Леса Татарстана» с ростбифом и репой, а также десерта с карамелизированными яблоками.

На «Бэлеш шоу» презентуют лучшие рецепты национальных блюд

А вот на «Бэлеш шоу» повара из Казани и Москвы презентуют лучшие рецепты национальных блюд. Каждое из них будет традиционным с виду, но с изюминкой от шефа.

Ну а для настоящих сладкоежек участники фестиваля представят свои десерты. Впервые в этот раз из них путем всеобщей дегустации вместе с профессиональными кондитерами все желающие смогут выбрать самый лучший. Он и будет объявлен десертом года.

Не забыли организаторы и о культурной наполняющей праздника. Всех пришедших приглашают также посетить гастрономическое стендап-шоу «Лапшерезка». Молодые комики поделятся своими рассуждениями о еде, семье и быте. Кроме того, на фестивале артисты Дворца культуры имени Саид-Галиева представят спектакль «Легенды Казани».

На фестивале «Вкусная Казань-2022» откроют Молочную улицу и Сырный переулок

Чтобы гурманы не заблудились и попали по нужному адресу. На площадке праздника сделают своеобразную гастрономическую навигацию. То есть, по сути, все поделят на тематические зоны: «Молочная улица», «Сырный переулок», «Мясная площадь», «Сладкий проспект» и «ПП район».

На каждой из этих площадок посетителям фестиваля предложат продегустировать то или иное блюдо. А также принять участие в гастрономическом квесте и узнать лучшие рецепты от шеф-поваров Казани. Мало того, для полного удобства всем будет доступен и специальный аудиогид по празднику

Кроме готовых уже блюд от 50 заведений кафе и ресторанов города, на «Вкусной Казани» можно будет купить продукцию татарстанских фермеров. Это сыры, гуси, травяной чай и сборы, мед и пчелопродукты, а также варенье. Организуют там и прилавки для товаров от самозанятых.

Конечно, пока взрослые ходят на дегустации на фестивале будет чем занять детей. Для них запланировано проведение мастер-классов и игр с аниматорами.

В субботу и воскресенье «Вкусная Казань» будет проходить с 12.00 и до 20.00, вход на праздник свободный.

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