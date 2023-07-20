Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани стартовал прием заявок на участие в гастрофестивале «Вкусная Казань». Мероприятие пройдет 19 и 20 августа у Центра семьи «Казан», сообщает пресс-служба мэрии города.

Для участия необходимо наличие меню, использование локальных продуктов и оригинальность подачи блюд. Для подачи заявки необходимо заполнить форму по ссылке. Они принимаются до 10 августа.

Отметим, площадки будут работать с 11:00 до 21:00. В 2023 году фестиваль посвящен празднованию десятилетия Универсиады.

Напомним, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» перенесен на 19-20 августа. Связано это с проведением матча за Суперкубок России по футболу.

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