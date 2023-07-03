На фестиваль «Вкусная Казань» выделят 11,5 миллиона рублей

В дни фестиваля состоится развлекательная программа с конкурсами, викторинами, тостами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На организацию гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» потратят 11,5 миллиона рублей. Мероприятие состоится 15-16 июля. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно тендеру, фестиваль пройдет у «Чаши». Там планируют разместить 80 павильонов, 30 столов длиной 2,2 метра с лавками, 100 кресел-мешков и 40 бочек в качестве столиков, а также стол с железной дорогой для конкурса тартаров.

Кроме того, в эти дни состоится развлекательная программа с конкурсами, викторинами, тостами. Для гостей и жителей города на сцене выступят кавер-группы и эстрадные артисты. А для юных зрителей организуют детскую зону, где проведут различные мастер-классы.

Отметим, заказчиком выступает глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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