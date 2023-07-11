«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на Суперкубке России в Казани

Для зрителей подготовили большую развлекательную программу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 15 июля, на «Ак Барс Арене» в Казани пройдет матч за Суперкубок России. Для зрителей подготовили большую развлекательную программу, хедлайнерами которой стали группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан».

За звание чемпиона сразятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча начнется в 17.00, сообщается на сайте РФС. Напомним, матч можно будет посетить без Fan ID.

Ранее «КП-Казань» стало известно, что казанский «Рубин» согласовал контракт с Александаром Чавричем.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram