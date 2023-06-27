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НовостиСпорт27 июня 2023 9:37

В Казани матч Суперкубка России можно будет посетить без Fan ID

Игра пройдет 15 июля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Фото: Рамиль ГАЛИ

Матч Суперкубка России пройдет в Казани на стадионе на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля в 17.00. За него будут сражаться чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА. Для посещения матчей такого уровня болельщику необходимо оформить Fan ID. Но в этот раз он не понадобится, сообщил 27 июня на брифинге глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Он также сообщил, что продажа билетов на матч Суперкубка России стартует в ближайшие два дня. По словам министра, уже наблюдается ажиотаж среди болельщиков. Ожидается, что в Казань приедут более 20 тысяч фанатов.

Напомним, что в Татарстане Fan ID оформили уже более шести тысяч человек

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