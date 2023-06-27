В Казани матч Суперкубка России можно будет посетить без Fan ID

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: Рамиль ГАЛИ

Матч Суперкубка России пройдет в Казани на стадионе на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля в 17.00. За него будут сражаться чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА. Для посещения матчей такого уровня болельщику необходимо оформить Fan ID. Но в этот раз он не понадобится, сообщил 27 июня на брифинге глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Он также сообщил, что продажа билетов на матч Суперкубка России стартует в ближайшие два дня. По словам министра, уже наблюдается ажиотаж среди болельщиков. Ожидается, что в Казань приедут более 20 тысяч фанатов.

Напомним, что в Татарстане Fan ID оформили уже более шести тысяч человек

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