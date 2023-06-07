Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

В этом состязании сойдутся игроки питерского «Зенита» и чемпионы суперфинала Кубка России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Матч за Суперкубок России по футболу в 2023 году пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Первая официальная игра сезона 2023/24 состоится 15 июля, рассказал РИА Новости глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

В этом состязании сойдутся игроки питерского «Зенита», ставшие победителями Российской премьер-лиги, а также команда, которая выиграет в суперфинале Кубка России. Имя последнего станет известно 11 июня после игры между «Краснодаром» и ЦСКА на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, ранее Казань выбрали местом проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году. Однако позже матч официально перенесли из столицы Татарстана в Афины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram