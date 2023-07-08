Казанский «Рубин» согласовал контракт с Александаром Чавричем

Чаврич играет в составе ФК «Слован» с 2016 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Как стало известно «КП-Казань», сербский полузащитник «Слована» Александар Чаврич станет футболистом «Рубина».

По информации «Комсомолки», казанцы пришли к устному соглашению по подписанию контракта с сербом. Официально о трансфере с большой долей вероятности объявят на следующей неделе.

Чаврич играет в составе ФК «Слован» с 2016 года. Он провел за команду 236 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 35 голевых передач. В минувшем сезоне Александар реализовал 24 гола в 54 матчах.

Напомним, ранее Гекдениз Карадениз стал главным тренером «Рубина-2».