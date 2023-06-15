Билеты на матч Суперкубка 2023 в Казани начнут продавать на следующей неделе

Игра состоится 15 июля. Фото: Рамиль ГАЛИ

Билеты на матч Суперкубка 2023, который состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля, будут продаваться оператором Российского футбольного союза (РФС). Они станут доступны уже на следующей неделе. Точную дату начала продаж скоро назовет РФС, сообщает «БИЗНЕС Online».

Отметим, о том, что именно Казань примет матч Суперкубка 2023, стало известно в начале июня. Российский футбольный союз рассматривал заявки от разных городов, где уже проводились матчи ЧМ-2018, в том числе и от Москвы.

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