В Татарстане оформили Fan ID более шести тысяч человек

Сколько из них будет ходить на игры казанского «Рубина» пока неизвестно. Фото: Рамиль ГАЛИ

В настоящее время карту болельщика - Fan ID, оформили более шести тысяч жителей Татарстана, сообщил на пресс-конференции пресс-атташе казанского футбольного клуба «Рубин» Марат Вагизов. При этом, по его словам, он пока не обладает данными сколько болельщиков могут приходить на домашний стадион, чтобы поддержать свою команду.

Напомним, «Рубин» по окончанию сезона вернул себе место в Премьер-лиге. Поэтому теперь на все его игры фанатам вход открыт только при наличии Fan ID. Когда же казанский клуб выступал в Первой лиге, на его матчи можно было ходить без этой карты болельщика.

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